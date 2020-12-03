Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Sivasspor – Villarreal: 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Sivasspor – Villarreal karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

AC Milan – Celtic: Maç Sonucu 1

Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan çıkar bir diğer karşılaşması Milan – Celtic mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü İtalyanların maçtan galibiyetle ayrılacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Grup liderliği için Lille’in takılmasını bekleyen Milan, hedefsiz Celtic’i konuk ediyor. İskoç temsilcisi, Avrupa macerasına nokta koydu. Büyük ölçüde de bu hedefsiz maçta önemli oyuncuların bir kısmını mutlaka dinlendirecektir. Milan ise liderlik için savaşıyorken, mutlaka puan kaybetmez. San Siro’da sürpriz beklemiyorum.

LASK – Tottenham: Maç Sonucu 2

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki kritik maçta Tottenham deplasmanda LASK ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si İngiliz ekibine oynuyor.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Analizi

Avusturya temsilcisi Lask Linz iyi başladığı grup maçlarında önemli puanlar topladı. Fakat oynadığı son Antwerp karşısında mücadeleyi kaybedince ilk 2 şansını zorlaştırdı. Mutlaka hedefi doğrultusunda bu karşılaşmada kazanmak zorunda oldukları çok önemli bir maça çıkıyorlar. Fakat karşılarında çok formda bir İngiliz ekibi karşısında işleri hiçte kolay olmayacak. Tottenham ise grupta sadece Antwerp karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldıktan sonra bütün maçlarını kazanıp liderlik şanslarını devam ettirdi. Mutlaka bu karşılaşmada güçlü bir ekiple mücadele ettiklerinden dolayı baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Bu karşılaşmada acilen galibiyete ihtiyacı olan iki ekipte bulacakları karşılıklı gollerle mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşır. Ayrıca kadro olarak üstün bir takıma sahip olan Tottenham mücadeleyi kazanacaktır.