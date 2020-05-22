Misli.com’da çifte bayram; Hem ‘canlı izle’ Hem ‘canlı oyna’

Dünya’yı saran COVID 19 salgını sporu da etkisi altına almış, bu dönemde oynanması gereken branşların tamamı ertelenmişti. Almanya Bundesliga’nın geçtiğimiz hafta yeniden başlamasıyla birlikte hareketlenen İddaa’ya bu hafta sonu yeni futbol maçları eklendi.

Türkiye’nin yasal bahis sitesi www.misli.com ’da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri tam 24 karşılaşma ‘Canlı’ olarak oynanabilecek. Almanya Bundeliga 1, Bundesliga 2 ve Güney Kore Ligleri’nin canlı yayınlarını da www.misli.com ‘da bahis anında izleyebileceksiniz.

İddaa bülteninde bu hafta sonu Almanya Bundesliga 1-2, Güney Kore K-Lig 1-2, Belarus Premier lig ve Pervaya Ligi, Çekya 1. Lig’i, Estonya Ligi, Belarus Kupası ve Macaristan Kupası maçları yer alıyor.

Şu an Avrupa’da oynanan tek popüler lig olan Bundesliga geçtiğimiz hafta kaldığı yerden bol gollü maçlarla yeniden başlamıştı.

Bayern Münih’in 26 maç sonunda 58 puanla lider olduğu ligde Dortmund 54 puanla ikinci, M’Gladbach ise 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.