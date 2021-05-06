Misli.com 3. Lig’de büyük heyecan

Misli.com 3. Lig’de play-off çeyrek final ilk maçları oynanacak. İşte takımların son durumları...

Arnavutköy Belediyespor-Buca 1928

Arnavutköy Belediyespor sahasındaki ilk 11 maçta kaybetmemiş, 8 galibiyet almıştı. İstanbul ekibinin evindeki son 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 galibiyet, 1 beraberliği var.

Arnavutköy Belediyespor normal sezonda Buca 1928’e kaybetmedi, İstanbul’da 1-0 yendi, deplasmanda 1-1 kaldı.

Buca 1928 deplasmanda 6’sını kazandığı 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Edirne’ye kaybederken bu yenilgiyle şamipyonluğu Diyarbekir’e kaptırdı.

Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Ofspor sahasında 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 4 beraberlik aldılar.

Ofspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile normal sezonda oynadığı 2 maçı da kazandı (1-0, 3-1 d)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor son 10 deplasmanda tek yenilgiyi ikinci sıradaki Buca 1928’e karşı 1-0’lık skorla aldı, 7 galibiyet elde etti.

İskenderun FK-Belediye Kütahya

İki takım 5 gün önce ligde karşılaştı, İskenderun FK rakibini 2-1 yenip Play-Off biletini alırken, Belediye Kütahya şampiyonluktan oldu.

İskenderun FK sahasında 8 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet aldılar.

Belediye Kütahya son 3 maçında kazanamadı.

Belediye Kütahya son 4 deplasmanda 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda ev sahipleri kazandı.

Yomraspor-Fethiyespor

Yomraspor sahasında oynadığı son 3 maçta kazanamadı, 1 beraberlik aldı.

Normal sezonda oynanan karşılaşmada taraflar sahalarındaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı.

Fethiyespor deplasmanda 3 maçtır kazanamadı.

Çatalcaspor-Esenler Erok

Sahasında 5 maçtır kaybetmeyen Çatalcaspor evindeki son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Normal sezonda oynanan iki maçta da Esenler Erok galip geldi.

Esenler Erok deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1954 Kelkit-Bursa Yıldırım

1954 Kelkit son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı.

1954 Kelkit sahasındaki son 6 karşılaşmada tek galibiyet aldı. Bu süreçte 2 kez kaybettiler.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda; Bursa Yıldırım sahasında kazandı, deplasmandan beraberlikle döndü.

Bursa Yıldırım son 3 deplasmanda kaybetmedi, ancak tek beraberliği aldığı Muğla maçında liderlikten oldu ve şampiyonluğu da kaybetti.

68 Aksaray Bld.-Düzce

68 Aksaray Belediyespor sahasında 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 beraberlik aldılar.

İki takımın normal sezondaki karşılaşmalarında; Düzce deplasmandan beraberlikle dönüp sahasında ise kazandı.

Düzce deplasmandaki 4 maçlık kaybetmeme serisinden sonra, ligin son haftasında ikili averajla ligde kalan Modafen’e dış sahada kaybetti.

Isparta 32-İçel İdmanyurdu

Isparta 32 ligde son 3 maçını kazanıp Play-Off biletini aldı.

Isparta 32 sahasında 5 maçlık kazanamama serisinden sonra üst üste 2 galibiyet aldı.

Normal sezonda oynanan maçlarda; Isparta 32 sahasında berabere kaldı, deplasmanda İçel İdmanyurdu’nu mağlup etti.

İçel İdmanyurdu son 5 maçın 4ünde kazanamadı, bu süreçteki 3 deplasmanda da kaybetti.