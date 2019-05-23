İZMİR (DHA) - Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda teknik ve kura çekim toplantısı yapıldı. 67 ilden toplam 1139 minik judoka kürsü mücadelesi verecek.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası heyecanı yarın İzmir'de başlıyor. Celal Atik Spor Salonu'nda üç gün sürecek müsabakalarda 67 ilden toplam 1139 minik judoka kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.

Şampiyonanın teknik ve kura çekim toplantısında bir konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkan Sezer Huysuz, antrenörlere seslenerek, "Bizim önceliğimiz minikler ve yıldızlar kategorilerinde eğitim ilk planda. Başarıyı ve madalya unsurunu ikinci planda değerlendiriyoruz. Sizlerden ricam, minikleri bir büyük gibi görüp hırs yapmayın. Bu kuşak bizlerin 2028 ve 2032 hedeflerimize taşıyacağımız judocular olmalı. Bu arada 2017 yılında bu kategorilerde izlediğim müsabakalardaki tavır ve davranışlarınıza; üzgünlüğümü, kırgınlığımı şimdiki süreçte görmediğim için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize müsabakalarda başarılar temenni ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Ağme, bu şampiyonaya ev sahipliği yapmak ve gelen illeri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sizlere ve müsabakalara katılacak miniklere başarılar diliyoruz" dedi.

Teknik kurul toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yöneticisi Kemal Özdönmez, genel koordinatör Mesut Kapan, İzmir İl Temsilcimiz Murat Hepşendir, Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli ve teknik ve eğitim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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