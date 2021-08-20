Paralimpik masa tenisçiler Merve Cansu Demir ve Hamza Çalışkan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda masa tenisi branşında mücadele edecek milli sporcular Merve Cansu Demir ile Hamza Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinin kendilerine de sıkıntı yaşattığını aktaran Merve Cansu Demir, "Pandemiden dolayı zorlandık, çok sıkı ve yoğun bir dönem geçirdik. Hiçbir zaman antrenmanlarımızı aksatmadık. Psikolojik ve fiziksel olarak yıprandık ama bunun telafisini yaptık." dedi.

Milli sporcu, Tokyo 2020’ye çok iyi şekilde hazırlandığını belirterek, "Tokyo’da hedefim final oynamak ve rengi ne olursa olsun bir madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Paralimpik Oyunları’nın Olimpiyat Oyunları’nın gölgesinde kalıp kalmadığına yönelik Demir, "Gerek yazılı, gerekse de görsel basında olsun gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Biz her zaman olimpiyatların gölgesinde kalıyoruz diye düşünüyorum. Umarım düzelir." diye konuştu.

Çalışkan: "Hedefim Tokyo 2020’de ilk 3’e girmek"

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduğunu belirten milli paralimpik masa tenisçi Hamza Çalışkan, "13 yıldan beri masa tenisi oynuyorum. Ayrıca Konyaspor ’da da antrenörlük yapmaktayım." dedi.

Tokyo 2020’nin salgın nedeniyle gecikmeli düzenlenecek olmasıyla ilgili Çalışkan, "Ertelenmesi hiçbir zaman avantajı olmadı. Çünkü bir yıl ara verdik masa tenisine. Sonrasında da antrenmana başlayınca biraz sakatlık dönemi geçirdim. Ondan dolayı avantaj olmadı." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndaki hedefine ilişkin milli sporcu, "İlk hedefim Tokyo’ya gidebilmekti. Çünkü Kovid-19’dan dolayı çok zorlu bir süreç içerisindeydik. Allah’a şükür bir sıkıntı olmadan gideceğiz. Şimdiki hedefim ise Tokyo 2020’de ilk 3’e girmek." değerlendirmesinde bulundu.

Medyanın Paralimpik Oyunları’na yeteri kadar eğilmediğini kaydeden Hamza Çalışkan, Tokyo’da elde edeceği başarılarla özellikle evinde oturan engelli sporcu adayı kardeşlerine yol göstermek ve örnek olmak istediğini sözlerine ekledi.