Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi tek golle geçti. Maçın ardından Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Yandaş "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ın ismi özellikle Galatasaray ile anılıyor.

Emre Kılınç da konuştu!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ve sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Kılınç da maçtan sonra konuştu. Emre "Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız ve gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri" ifadelerini kullandı.



