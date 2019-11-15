İlk yarıda iki takım da tek bir isabetli şut bile çekemedi. İkinci devre de pek hareketli değildi. Maçın kader anı ise 82’deydi. İzlanda korner kazandı. Vikingler’in en önemli silahı olan duran toplar yine tehlikeliydi. Öyle de oldu. Ceza alanına gönderilen topa karambolde İzlandalı oyuncu kafaya yükseldi. O anda tehlikeyi sezen Merih, altıpastan kale çizgisine hareketlendi, adeta nefesler kesildi. Juventus forması giyen Merih, mucizevi bir şekilde topu çıkardı, mağlubiyeti önledi. Tek kelimeyle gecenin kahramanı olmayı başaran Milli yıldızımız 90 dakika boyunca sergilediği performansla alkış aldı.

‘En iyisini yapacağız’

Merih maçın ardından şu sözleri sarf etti: Şu an çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika desteklediler. EURO 2020’de de inşallah en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Merih, sosyal medya hesabından ise, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” mesajını paylaştı