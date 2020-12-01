Mercedes şimdi, İngiliz ekibin onay vermesi umuduyla Williams'tan George Russell'la yarışmak istiyor. Claire Williams, daha önce Russell'ın Mercedes'e geçişinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyordu ve o günden bu yana Williams'ın tavrında bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor. Çünkü o noktadan bu yana takım el değiştirdi ve Claire artık yönetimde değil.

Russell, bu yıl tam sezon F1'de yarıştığı ve Mercedes'le bağları devam ettiği için Mercedes adına en iyi aday olacak.

Eğer Williams ikna olmazsa, Wolff'un listesindeki ikinci isim Stoffel Vandoorne olacak. Belçikalı sürücü, zaten bu hafta sonu Sakhir'deki yarışa gelecekti ve Wolff'un listesinin ikinci sırasında yer alıyor.



