Son 3 maçında sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertliler 37 puanla düşme hattında kalarak 17'nci sıraya geriledi. Bitime 4 maç kala kurtuluş bölgesinin 2 puan gerisinde bulunan İzmir ekibinde teknik direktör Cenk Laleci, kenetleneceklerini söyledi.

Bu periyotta final maçlarına çıkacaklarını kaydeden Laleci, "Bu hafta evimizde Tuzlaspor'u ağırlayacağız. Ardından en kritik maçlardan biri olan Denizlispor 'la deplasmanda karşılaşıp sahamızda Gençlerbirliği ve yine deplasmanda Bursaspor 'la oynayacağız. Kalan 4 maçta tamamen kendimizi futbola verip, takımımızın ligde kalmasını sağlayacağız. Hepimiz bunun için kenetlendik" dedi.

DHA