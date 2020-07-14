TFF 1'inci Lig'de son olarak Süper Lig adaylarından Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, son haftada oynayacağı Altınordu müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, yeni sezon için de kollar sıvandı.

Teknik direktör Cenk Laleci prestij sınavlarını başarıyla geçtiklerini belirterek, "Tarihimizde ilk kez 1'inci Lig'de oynadık. Play-Off'a kalamadık ama asla başarısız da olmadık. Sezona büyük zorluklarla başladık. Her şeye rağmen ayakta durduk. Süper Lig yarışına bile dahil olduk. Tecrübesizlik ve ufak tefek hatalarla ilk 6'ya girme şansımızı kaçırdık. Ancak gelecek için camiamıza büyük umutlar verdik. Bu hafta İzmir derbisiyle kapanışı yapacağız. Altınordu'yu yenerek sezona veda edeceğiz. Ardından gelecek için planlama yapacağız ve daha iyi Menemenspor için çalışacağız" diye konuştu.

Menemen'de son hafta gençlerin şans bulması bekleniyor.