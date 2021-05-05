TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşması öncesi iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mamadou Traore'nin son haftayı beklemeden İzmir'den gittikleri ifade edildi.

Menemenspor'la 6 aylık sözleşme imzalayan futbolcu yönetimden izin istediği öğrenildi. Mali'nin Stade Malien Bamako takımından gelen orta saha Traore, 11 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletirken 1 asist yaptı.

Menemenspor'da Mohamed devam ediyor

TFF 1’inci Lig’de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor’u konuk edecek Menemenspor’da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed’in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi. Geçen hafta da Ankara Keçiörengücü müsabakasında tedavisi sürdüğü için forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcunun iyileştiği belirtildi. Omar Mohemed’in şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

DHA