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Menemenspor'da Recep Yazıcı'nın durumu belirsiz

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek bitime 1 hafta kala 3 sezondur yer aldığı lige veda eden Nasadoge Menemenspor'da sözleşmesi sona erecek teknik direktör Recep Yazıcı'nın takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı.

19 Mayıs 2022, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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Menemenspor'da Recep Yazıcı'nın durumu belirsiz

Üç hafta önce kurtarıcı olması için Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün küme düşmesine engel olamadı.

İzmir temsilcisi teknik patron Yazıcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Yönetim, cumartesi günü deplasmanda Bursaspor 'la oynanacak sezonun son maçının ardından Recep Yazıcı ile masaya oturup kararını verecek.

İZMİR, (DHA)

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