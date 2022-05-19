Üç hafta önce kurtarıcı olması için Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün küme düşmesine engel olamadı.

İzmir temsilcisi teknik patron Yazıcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Yönetim, cumartesi günü deplasmanda Bursaspor 'la oynanacak sezonun son maçının ardından Recep Yazıcı ile masaya oturup kararını verecek.

İZMİR, (DHA)