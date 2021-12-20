Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olan Nasadoge Menemenspor, 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Son olarak İstanbulspor'a 3-2'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, Ankara'da dağıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştükten sonra kırmızı kart gördüklerini ve oyun planlarının bozulduğunu söyledi.

Genç teknik adam, "Zorlu bir maça çıkacağımızın farkındaydık. Henüz 6'ncı dakikada kalemizde golü gördük. Gomes, 24'üncü dakikada kırmızı kart gördü. İkinci yarıda ise ne yazık ki 4 gol birden yedik. Kötü bir yenilgi oldu. Ancak biz iyi takımız. Bu yenilgiyi telafi edeceğiz" diye konuştu. Menemenspor, devrenin son maçında bu hafta evinde Bursaspor 'la karşı karşıya gelecek.

DHA