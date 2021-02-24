Menemenspor, yarın deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.
Ligin ikinci devresinde oynadığı 5 maçta 7 puan alan Menemenspor, geçen hafta düşme hattındaki rakiplerinden Akhisarspor’u 6-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Haftaya 23 puan ve averajla 14. sırada giren Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor’un 4 puan önünde yer alıyor.
İsmail Haktan Odabaşı’nın sakatlığının bulunduğu Menemenspor’da cezalı Abdulkadir Öksüz ile Akanbi Rasheed forma giyemeyecek.
Ligde son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor, 31 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Menemenspor, ligin ilk devresinde İzmir’de karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etmişti.
İZMİR (AA)