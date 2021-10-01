Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu 1-0 kaybettikleri Altınordu maçının ardından üzgündü. Bu sonucu hak etmediklerini belirten ve maçın başında pozisyon hatası nedeniyle gol yediklerini aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Genel olarak istatistiklerde üstündük. Pozisyonlarımız da çok vardı. Son saniyeye kadar maçı çevirebilmek için uğraş verdik. Son saniyede golü kaçırdık. Bugün top bizi sevmedi. Yapacak bir şey yok. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Milli arayı iyi değerlendirip Samsunspor maçında puan kaybını telafi etmeye çalışacağız."