Menemenspor savunmasına güveniyor

TFF 1'inci Lig'de 11'inci haftada deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Ekol Göz Menemenspor, savunma performansına güveniyor.

07 Kasım 2019, Perşembe 19:22
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Menemenspor savunmasına güveniyor

TFF 1'inci Lig'de 11'inci haftada deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Ekol Göz Menemenspor, savunma performansına güveniyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı.

Rakip forvetlere geçit vermeyen sarı-lacivertli takım son 4 haftada Adana Demirspor ve Ümraniyespor'u 1-0, Altay'ı 2-0 yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak duvar ördü. Bu başarıda Canberk, Trtovac, Ali, Ercan, Alberk gibi savunma oyuncularının yanı sıra Arnavut kaleci Selmani'nin kritik kurtarışları da etkili oldu. 

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