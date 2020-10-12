Menemenspor savunmada alarm veriyor

Sarı-lacivertliler 4 maçta kalesinde 10 gol gördü ve ligin en çok gol yiyen takımı oldu. İlk maçta Altınordu'ya 2-0 yenilen Sarı-lacivertliler Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Evinde bu kez Tuzlaspor'a 5-2 kaybeden İzmir temsilcisi, Balıkesirspor deplasmanından da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Milli arayı boş geçirmeyen Menemenspor, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile oynadığı özel müsabakayı da 4-0 kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci, defansta yapılan hataları tekrarlamayacaklarını ve daha dikkatli olacaklarını söyledi. Menemenspor milli aranın ardından Akhisarspor'a konuk olacak.

DHA