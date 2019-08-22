Menemenspor isim sponsorunu buldu

TFF 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başlayan Menemenspor, isim sponsorunu buldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Göz ile anlaşma sağlandığı duyruldu.

22 Ağustos 2019, Perşembe 19:14
- A +
Menemenspor isim sponsorunu buldu

TFF 1'inci Lig'de sezona galibiyetle başlayıp pazar günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Hatayspor müsabakasına iddialı hazırlanan Menemenspor isim sponsorunu buldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Göz ile anlaşma sağlandığı duyruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da Ekol Göz Menemenspor ismini tescil etti.

Sportif Direktör Cenk Laleci, yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken, "Yeni sezonda yeni anlaşmalarla daha güçlü hale gelmeye devam ediyoruz. Ekol Göz Menemenspor olarak başarıyı yakalayacağız. İlçemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil ereceğiz" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...