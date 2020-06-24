Menemenspor iç sahada kazanmak istiyor

TFF 1'inci Lig'de corona virüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aranın ardından geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek sezona başlayan Ekol Göz Menemenspor, evinde hasret giderecek. Cumartesi günü Boluspor ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler tam 104 gün sonra İlçe Stadı'nda sahaya çıkacak.

Evinde son olarak 15 Mart'ta İstanbulspor'u ağırlayan Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında oynadıkları son 3 karşılaşmayı kazanamadıklarını hatırlatarak, "Futbola aylar sonra döndük, evimize de dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rakibimiz ateş hattına çok yakın. Bizim maçımızı kader maçı olarak görüyor. Bizi kolay bir karşılaşma beklemiyor. Ancak rakiplerin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Hedeflerimiz var, ona ulaşmak istiyoruz. Uzun zamandır sahamızda üç puan alamıyoruz. Boluspor'u yenerek iç sahamızdaki galibiyet hasretine de son vermek istiyoruz" diye konuştu.