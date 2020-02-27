Menemenspor, Erzrumspor maçına iddialı hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de son iki maçında Osmanlıspor ve Adana Demirspor'a yenilerek Play-Off hattından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzrumspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, Erzurumspor'un Altınordu ile İzmir'de oynadığı karşılaşmayı izlerken, bol bol not tuttu.

Rakibi en iyi şekilde analiz ettiklerini ifade eden genç teknik adam, "Maalesef son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Ancak Erzurum'da yeniden çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama kendimize de güveniyoruz. Rakibimize saygı duyacağız. Biz ise kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezası sona eren sol bek Ercan, Erzurumspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.

DHA