İzmir ekibinde imzalar arka arkaya atılırken, 15 takviye yaptıklarını belirten Ekmas Sportif Faaliyetler CEO’su Barış Orhunbilge, transfere devam edip ilk etapta saha içini kısa sürede bitireceklerini, ardından yol haritası ve marka konumlamasına odaklanacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, kalede Bayburt Özel İdare’den Zülküf Özer ve 1954 Kelkit Bld’den Ceyhun Demircan, savunmada Sarıyer’den Oğuzhan Açıl, Malatya Yeşilyurt Bld’den Ulaş Girgin, Karaköprü Belediyespor’dan Kaan Topçu, orta sahada Afjet Afyonspor’dan Ferhat Çulçuoğlu, Turgutluspor’dan Emre Keskin, Ankaraspor’dan Kadir Yazıcı, Bodrumspor’dan Seçkin Getbay, Isparta 32 Spor’dan Atalay Gürel, forvette Uşakspor’dan Noyan Öz ve Derince Belediyespor’dan Enes Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Noyan Öz, Zülküf Özer, Ceyhun Demircan, Seçkin Getbay ile 1 yıllık, Atalay Gürel ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık, diğer tüm oyuncular ile 2'şer yıllık mukavele yapıldı. Geçen sezon Erokspor’da kiralık oynayan Abdülkadir Öksüz de Menemen FK’ya dönerken, Göztepe ’den genç oyuncular sağbek Fırat Arslan ve orta saha Kaan Özder de sarı-lacivertli renklere bağlandı. Tüm oyuncular, perşembe günü başlayan ve 18 Ağustos’a kadar sürecek Afyon kampına katıldı.

ORHUNBİLGE: TRANSFER SÜRECEK

Ekmas Sportif Faaliyetler CEO’su Barış Orhunbilge, çok kısa sürede çok hızlı ve doğru bir planlama ile yol aldıklarını vurgulayarak, "Transferler devam edecek. İlk aşamada deneyimli bir ekip ile kadromuzun ana iskeletini kurduk. Önümüzdeki günlerde saha içini tamamlayıp, yol haritamız ve marka konumlanmamıza odaklanacağız" dedi.

DHA