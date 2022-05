Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Karşılaşmaya 4-2’lik skorun avantajı ile başlayan İstanbul ekibi sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da adını finale yazdırmayı başardı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, “Finale çıktık, çok mutluyuz. Play-off başladığında her takımın yüzde 25 şansı vardı. Şu an bunu 50'ye çıkardık. Bandırma ile final oynayacağız. Final maçında fit bir şekilde olmak için hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp finalde İstanbul'un 17 yıl aradan sonra Süper Lig 'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

İHA