MediaMarkt’ta Şahane Cuma Bu Akşam Burcu Esmersoy’la başlıyor!

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, her yıl olduğu gibi bu yıl da en özel indirimlerin gerçekleştirildiği Şahane Cuma’ya özel bir etkinlik düzenliyor. Bu yıla özel olarak ünlü isim Burcu Esmersoy’la iş birliğine giden MediaMarkt Türkiye, bu kapsamda da Metropol İstanbul AVM’de yer alan mağazasında çok özel bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu akşam gerçekleşecek etkinlikte ünlü isim Burcu Esmersoy, MediaMarkt mağazasında teknolojiseverlerle buluşacak. Böylece Şahane Cuma indirimleri Türkiye’deki tüm MediaMarkt mağazalarında bu akşamdan tüketiciye sunulacak.

Doya doya eğlencenin, indirimin ve sürprizlerin gerçekleşeceği MediaMarkt’ın Burcu Esmersoy’la Şahane Cuma etkinliği bu akşam Metropol İstanbul AVM, MediaMarkt mağazasında yapılacak. Etkinlik tüm katılımcılara açık olacak.

Geçtiğimiz yıl Şahane Cuma’ya MediaMarkt damga vurmuştu

MediaMarkt Türkiye, geçtiğimiz yıl ise Levent Merkez Mağazası’nda Didem Soydan ve Umut Eker’le Şahane Cuma’yı erken başlatmış, ikili mağazanın açılışını bekleyen yüzlerce teknolojiseverle birlikte patlamış mısır yiyip sahlep keyfi yapmıştı. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren ikili, elektronik severlerle indirimler ve ürünlerle ilgili de bol bol sohbet etmişti.

MediaMarkt Hakkında

50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, 1000’den fazla mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2,1 milyar ziyaretçisine hizmet veren MediaMarkt-Saturn Retail Group’a bağlı MediaMarkt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. 2013 yılında da online satış kanalı mediamarkt.com.tr’yi hayata geçirdi. Uluslararası çok kanallı stratejisi ile mağazacılık ve online perakendeciliğin sayısız avantajlarını müşterilerine entegre olarak sunan MediaMarkt’ın, 23’i İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çorlu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edremit, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Sakarya, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Trabzon’da toplam 78 mağazası bulunuyor.

Daha fazla bilgi için www.mediamarkt.com.tr