Mbwana Samatta transferiyle ilgili resmi açıklama: 'Korkuyorum!'

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin yerine yeni bir santrfor almayı düşünen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı. 26 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak hocası Felice Mazzu'dan flaş bir açıklama geldi.

Belçika'da yayım yapan La Derniere Heure gazetesine konuşan 58 yaşındaki teknik adam, "Umarım hem Sander Berge hem de Mbwana Samatta takımda kalır. Oyuncularımı tanıma aşamasındayım ama onlarla çalışmak istediğimi kendilerine sıklıkla söylüyorum. Benim için iki futbolcu da çok önemli. Son derece pozitifler ve performansları da çok iyi. Ancak hâlâ gidecekler diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın Genk'e Vodafone Park'ta 4-2 yenildiği UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında iki gol birden kaydeden Samatta'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Golcü oyuncu, geride kalan sezonda forma giydiği 51 maçta 32 kez fileleri havalandırmış ve 6 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler