Marcelo Bielsa: 'Casusu ben gönderdim!'

İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te liderlik koltuğunda oturan Leeds United’ın, sahasında Derby County’yi 2-0 yendiği mücadele öncesinde yaşananlar, Ada’da büyük yankı uyandırdı.

Chelsea’nin eski oyuncusu Frank Lampard’ın çalıştırdığı 6. sıradaki Derby’nin basına kapalı yaptığı son çalışma öncesinde tesislerin yakınında gizemli bir araç ve antrenmanı gizlice takip eden bir kişi fark edildi. Hemen polise haber verildi ve idmanı izleyen kişi yakalandı. Yapılan araştırmada bu kişinin Leeds kulübünde çalıştığı öğrenildi!

Yapılan bu casusluk, gündeme bomba gibi düşerken, maç öncesi soruları yanıtlayan Leeds’in Arjantinli hocası Marcelo Bielsa, sıradışı bir itirafta bulundu.

Lampard tepki göstermiş

Bielsa, casus olarak gösterilen çalışanını kendisinin Derby idmanına gönderdiğini söyledi ve “Sorumluluk tamamen bana ait. Ancak bunun illegal ya da legal bir durum olduğu umrumda bile değil. 2001’den beri kullandığım bir yöntem. Lampard’la konuştum ve yapılanın Fair-Play kurallarına aykırı olduğunu söyledi” dedi.

Lampard ise “Aynı şeyi ben yapsam, hocalığı bırakırdım” yorumunu yaptı. Leeds’in sahibi Andrea Radrizzani’nin de Derby kulübüne giderek yaşananlardan dolayı özür dilediği belirtildi.