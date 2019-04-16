Manisa 19 Mayıs Stadı için ödenek bekleniyor

Manisa'da birçok tarihi maça ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı'nın bakımsızlıktan dökülen hali futbolseverleri üzüyor.

Manisaspor'un 2005 yılında Süper Lig'e çıkışıyla tribünleri tek tek yıkılıp yenilenen stat, 6 Şubat 2013'te A Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti maçı, 25 Ağustos 2014'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali gibi birçok dev karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Yıllarca Süper Lig'de Manisaspor ve Akhisarspor'un kullandığı stat, son yıllarda Manisa temsilcisinin yaşadığı sıkıntılarla bakımsız kaldı.

19 Mayıs Stadı'nda tribünlerin altındaki odaların tavanları dökülürken duvarlarda da çatlaklar oluştu. Odalardaki masalar ve tuvaletler kırık dökük halde. Kiracı konumundaki Manisaspor'un borçları nedeniyle geçen yıl elektrikleri kesilen stadın yeniden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçmesiyle elektrik saatleri yenilendi. Kulübün halen stadın eski elektrik saatine 60 bin TL civarında borcu bulunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 19 Mayıs Stadı'ndaki eksikliklerin raporunu çıkardığı, tadilat yapmak için ödenek beklediği öğrenildi.

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)