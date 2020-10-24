Premier Lig'in 6. haftasında kritik bir maç oynanacak. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve topladığı 6 puanla 15. sırada yer alan Manchester United, 8 puanla 9. basamakta bulunan Chelsea'yi konuk edecek. 6-1'lik Tottenham hezimetinin ardından Newcastle'ı deplasmanda 4-1'le geçen Manchester ekibi, güçlü rakibini seri yakalamak istiyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluk hedefiyle sezona giren Chelsea ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Manchester United'da sakatlıkları süren Bailly, Lingard ve kırmızı kart cezalısı Martial, kritik maçı kaçırak isimler. Chelsea'da ise Kepa sakatlığı nedeniyle United'a karşı forma giyemeyecek.

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da oynanacak ve TSİ 19.30'da başlayacak maçı Martin Atkinson yönetecek. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United - Chelsea muhtemel 11'ler:

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Telles, Fernandes, Greenwood, Rashford

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz, Werner