Manchester City - Burnley maç sonucu: 2-0

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Manchester ekibi Bernardo Silva ve Kevin de Bruyne'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçın 12. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçen City ilk yarıyı da bu skor ile önde tamamladı. Maçın 2. yarısında ise City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne sahneye çıktı. Yıldız futbolcu 70. dakikada bulduğu gol ile maçın skorunu belirledi. Manchester City sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Manchester City bu skorla puanını 17'e yükseltti. Bu sezon galibiyeti olmayan Burnley ise 3 puanda kaldı.