Transfer döneminde flaş hamleler gerçekleştiren Barcelona, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için ısrarını sürdürürken, İngiliz ekibi Portekizli futbolcunun bonservisini belirledi.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester City, Barcelona'nın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın bonservis bedelini 100 milyon Euro olarak belirledi. Ancak bu bonservis Katalan ekibinin sınırlarını aşıyor.

Sergino Dest veya Aubameyang

İspanyol basını AS'ın aktardığı bilgilere göre ise en fazla 80 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek olan Barcelona, Frenkie de Jong'u takımdan gönderemezse transferi finanse edebilmek için Sergino Dest veya Aubameyang ile yollarını ayırabilir.

Guardiola takımda kalmasını istiyor

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guariola, geçtiğimiz günlerde başarılı futbolcunun takımda kalmasını istediğini şu sözlerle dile getirdi: "Bernardo'nun kesinlikle Manchester City'de kalmasını istiyorum. O özel biri. Ne olacağını bilmiyorum ama onu ne kadar sevdiğimizi ve takımda görmek istediğimizi biliyor. Ama ne olacağını bilmiyorum"

Bernardo Silva'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde ise Bernardo Silva da iddialara yönelik şu açıklamaları yapmıştı: "Her zaman burada mutlu olduğumu söyledim ama ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Dürüst olmak gerekirse bekleyip göreceğiz. Kulüple olan ilişkim son derece dürüst. Onlara karşı açık oldum ve ne istediğimi biliyorlar."

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardo Silva geçen sezon 50 maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



