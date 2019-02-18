Mahir Şenol öğrencilerle buluştu

Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu´nda düzenlenen Kariyer Günleri´nin bu ayki konuğu Türkiye Jimnastik Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Jimnastik Mili Takım Antrenörlerinden Mahir Şenol oldu. Okulun salonunda öğrencilerle buluşan Şenol, öğrencilerle sohbet ederken spor yaşamı hakkında bilgiler verdi. Sporun ne kadar disiplinli bir iş olduğu anlatan Şenol, "Emek verilirse neler kazanılacağını göreceksiniz. İstediğiniz şeyi başarmak için çok çalışacaksınız. Disiplinli ve çok çalışmak beni Milli Takım Antrenörlüğüne taşıdı. Her bireyin spor yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çalışılınca başarılamayacak iş yoktur" dedi.

Program sonunda Okul Müdürü Vahdettin Mantar, Şenol´' a teşekkür ederek çiçek takdim etti.



