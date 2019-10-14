Lukas Podolski kulüp arıyor!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, Sarı Kırmızılılar'dan ayrıldıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe kulübüne transfer olmuştu. Sözleşmesi 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sona erecek olan 34 yaşındaki Alman futbolcu, ülkesinde yayım yapan Bild gazetesine gündem yaratan bir transfer açıklaması yaptı.

"Japonya'daki maceram, muhtemelen yıl sonunda bitecek." diyen Poldi, kendisine kulüp aramaya başladığını söylerken altyapısından yetiştiği Köln'e geri dönme ihtimaliyle ilgili soruyaysa "Köln'de yeniden oynamayı kalpten istediğimi hep söyledim. Ancak benim gibi kulübün de bunu istemesi gerekiyor. Ne yazık ki bu, geçmişte olmadı." şeklinde cevap verdi. Yıldız ismi kadrosuna katan kulüp, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler