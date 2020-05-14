Fenerbahçe'nin, İtalya basınında yer alan haberlere göre Atalanta'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise transfer için resmi adımların atılacağı ifade edildi.

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, transfer içinde çalışmalar başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta'nın Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar Luis Palomino kimdir? ve Luis Palomino'nun kariyerini sorgulatmaya başladılar.

Luis Palomino kimdir?

5 Ocak 1990 yılında Arjantin'in San Miguel de Tucuman kasabasında dünyaya gelen Luis Palomino, ilk futbolculuk kariyerine San Lorenzo altyapısında başladı. Sol ayaklı stoperin San Lorenzo'dan sonraki durağı Argentinos Juniors oldu. Burada gösterdiği performansla Avrupa göz kırpan Arjantinli, 2014 yılında Metz'e transfer oldu. Fransa'da 2 sezon boyunca forma giyen Tangocu, 2016'da Bulgar ekibi Ludogorets'e transfer oldu. Bir sezon sonra ise İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yolları kesişti.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Tecrübeli savunmacının 30 Haziran 2020 tarihinde kulübü ile olan sözleşmesi sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro gözüküyor.