İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içindeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasının, ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Liverpool'un takım içerisinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Arsenal maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğu ve fikstürün yeniden planlanmasını talep ettiği duyuruldu.

İngiliz kulüpte teknik direktör Jürgen Klopp'un haricinde futbolcular ve teknik ekipte de Covid-19 vakaları tespit edilmişti.



