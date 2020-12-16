Sezona iyi başlayan ama sonra bir ara bocalayan Liverpool'da en ciddi sorun, savunma kurgusunda yaşanan sakatlıklar oldu! Joe Gomez ve Virgil van Dijk hala iyileşmiş değil. Bir ara Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson da sakatlanmıştı. Hatta şu an Joel Matip'in de maç saati netleşeceğini söyleyebiliriz. James Milner, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri ve Diogo Jota bakkal defteri gibi uzayan sakatlar listesinde... Ligde oynadıkları son 5 maçın sadece 2'sini kazanabildiler. TD Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Tottenham'a övgüler yağdırdı. Bulundukları konumu hak ettiklerini belirtti.

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12 maç sonunda topladığı 25 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alan Tottenham'da ise, TD Jose Mourniho rakibin sakat oyuncularından bahsedilmesinden pek memnun değil... "Ben de size bizim takımdan 10 tane sakat oyuncu sayarım ama sahaya çıkartacakları kadroda Salah, Firmino, Mane, Robertson gibi üst düzey oyuncular olacak. Bu bahaneye sığınacaklarını düşünmüyorum..." dedi. Portekizli teknik adamın abarttığı kadar eksik yok ancak Gareth Bale konusunda şüpheler var ve Erik Lamela ile Japhet Tanganga'nın kesin olarak oynamayacakları açıklandı. 12 lig maçına 9 gol 10 asist sığdıran Harry Kane ve 10 gol atıp 4 asist yapan Heung-min Son bu sezon bambaşka bir oyun ortaya koyuyor. Hugo Lloris'in de son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattığını hatırlatalım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın tamamı "2.5 ÜST" biterken, 4'ü aynı zamanda "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Tottenham'ın ligdeki son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. Deplasmandaki son 4 lig maçında sadece 4 gol izledik.

- Liverpool, ligde Tottenham'la karşılaştığı son 15 maçın sadece 1'ini kaybetti. (10 galibiyet - 4 beraberlik)

- Jose Mourinho, resmi maçlarda Jürgen Klopp takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta hiç galibiyet elde edemedi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool Kazanır" oldu! %28'lik kesim Jürgen Klopp ve öğrencilerine güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.