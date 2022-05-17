Barcelona'dan PSG'ye transferi büyük sükse yaratan fakat şu ana kadar sahada işler istediği gibi gitmeyen Lionel Messi, kariyerinin devamını planlıyor. MLS'te forma giymek isteyen Arjantinli yıldız, Inter Miami'den hisse satın almaya hazırlanıyor.

DIRECTV'nin haberine göre Lionel Messi, PSG ile olan sözleşmesi 2023'te sona erdiğinde Inter Miami kadrosuna katılacak. Yıldız oyuncu, bu hamle öncesinde de Inter Miami'nin %35 hissesini satın alacak.

David Beckham'ın hem ortaklarından olduğu hem de başkanlık görevini yürüttüğü Inter Miami, bir başka Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'i de kadrosunda bulunduruyor.