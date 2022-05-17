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Lionel Messi, transfer olmaya hazırlandığı Inter Miami'den hisse alıyor

PSG dönemi istediği gibi geçmeyen Lionel Messi, kariyerinin devamında formasını giymeyi planladığı Inter Miami'den hisse satın almayı planlıyor.

17 Mayıs 2022, Salı 11:54 Son Güncelleme:
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Lionel Messi, transfer olmaya hazırlandığı Inter Miami'den hisse alıyor

Barcelona'dan PSG'ye transferi büyük sükse yaratan fakat şu ana kadar sahada işler istediği gibi gitmeyen Lionel Messi, kariyerinin devamını planlıyor. MLS'te forma giymek isteyen Arjantinli yıldız, Inter Miami'den hisse satın almaya hazırlanıyor. 

DIRECTV'nin haberine göre Lionel Messi, PSG ile olan sözleşmesi 2023'te sona erdiğinde Inter Miami kadrosuna katılacak. Yıldız oyuncu, bu hamle öncesinde de Inter Miami'nin %35 hissesini satın alacak. 

David Beckham'ın hem ortaklarından olduğu hem de başkanlık görevini yürüttüğü Inter Miami, bir başka Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain'i de kadrosunda bulunduruyor. 

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