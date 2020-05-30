Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Fortuna Düsseldorf maçında attığı golle bu sezon oldukça başarılı bir seri yakaladı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Bundesliga'da yer alan tüm takımlara karşı gol atmayı başardı.

Lewandowski daha önce 6 kez karşılaştığı Fortuna Düsseldorf karşısında gol bulamamıştı ancak bu akşam ilk yarıda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Lewandowski ikinci yarıda bir gol daha kaydetti. Toplamda 29 gole ulaşan Lewandowski aynı zamanda beş büyük lig içinde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Takım Maç Gol

Wolfsburg 22 21

Schalke 04 22 19

Werder Bremen 20 18

Hoffenheim 20 12

B.Dortmund 20 18

E.Frankfurt 19 11

Mainz 05 19 16

B.Leverkusen 18 4

Hertha Berlin 17 8

M'Gladbach 16 4

Augsburg 15 19

Freiburg 15 15

Köln 14 12

RB Leipzig 10 7

F.Düsseldorf 7 2

Paderborn 5 7

U. Berlin 2 2



