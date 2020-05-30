Lewandowski'den müthiş seri! Tüm takımlara attı..

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Fortuna Düsseldorf maçında attığı golle bu sezon oldukça başarılı bir seri yakaladı. Polonyalı oyuncu, kariyeri boyunca bu sezon ligde yer alan tüm takımlara karşı gol atmayı başardı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 20:18 Son Güncelleme:
- A +
Lewandowski'den müthiş seri! Tüm takımlara attı..

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Fortuna Düsseldorf maçında attığı golle bu sezon oldukça başarılı bir seri yakaladı. Polonyalı oyuncu, bu sezon Bundesliga'da yer alan tüm takımlara karşı gol atmayı başardı.

Lewandowski daha önce 6 kez karşılaştığı Fortuna Düsseldorf karşısında gol bulamamıştı ancak bu akşam ilk yarıda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Lewandowski ikinci yarıda bir gol daha kaydetti. Toplamda 29 gole ulaşan Lewandowski aynı zamanda beş büyük lig içinde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Takım Maç Gol

 Wolfsburg 22 21

 Schalke 04 22 19

 Werder Bremen 20 18

 Hoffenheim 20 12

 B.Dortmund 20 18

 E.Frankfurt 19 11

 Mainz 05 19 16

 B.Leverkusen 18 4

 Hertha Berlin 17 8

 M'Gladbach 16 4

 Augsburg 15 19

 Freiburg 15 15

 Köln 14 12

 RB Leipzig 10 7

 F.Düsseldorf 7 2

 Paderborn 5 7

U. Berlin 2 2


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...