Kupa biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bildiride, bilet satışının başladığı duyuruldu. Fiyatların, 45 ve 450 TL arasında olduğu belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bildiride, bilet satışının başladığı duyuruldu. Fiyatların, 45 ve 450 TL arasında olduğu belirtildi.