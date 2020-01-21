Kupa biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bildiride, bilet satışının başladığı duyuruldu. Fiyatların, 45 ve 450 TL arasında olduğu belirtildi.

21 Ocak 2020, Salı 06:01 Son Güncelleme:
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Kupa biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bildiride, bilet satışının başladığı duyuruldu. Fiyatların, 45 ve 450 TL arasında olduğu belirtildi.

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