Kupa biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın BB Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bildiride, bilet satışının başladığı duyuruldu. Fiyatların, 45 ve 450 TL arasında olduğu belirtildi.