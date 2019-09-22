Kral Burak Yılmaz geri dönüyor!

Kara Kartal’ın yeni sezon öncesinde Avusturya’da yaptığı hazırlık kampında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 2 aydır formasından uzak kalmıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağına aldığı darbeden dolayı sakatlanması sebebiyle uzun süredir tedavi gören ve hafta başında takımla çalışmalara başlayan başarılı oyuncunun, yarın akşam Başakşehir’le oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi öncesinde görev için hazır olduğu bildirildi. Bir süre önce takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan ve takım çalışmalarına ek olarak bireysel de hazırlıklarını sürdüren ve kondisyon eksiğini kapatan Burak Yılmaz’ın, Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın kadrosunda olacağı öğrenildi.

Trabzon’da ilk 11’de

Yıldız futbolcunun, kondisyon olarak ilk 11 için henüz hazır olmadığı ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın, tecrübeli golcüyü ilk etapta oyunun ikinci bölümünde kullanmayı planladığı ifade edildi. Burak’ın, bu sezon ilk 11’deki ilk maçına ise Spor Toto Süper Lig’de 6. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte dönmesi bekleniyor.