Konyaspor - Göztepe canlı

Konyaspor ile Göztepe Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Konyaspor 6 maçtır kazanamayan Göztepe'yi yenmek istiyor. İlhan Palut ile yolları ayıran ve henüz teknik direktörü belli olmayan Göztepe ise 6 maçlık kazanamama serisini bu maçta sonlandırmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI

11. dakikada Soner'in şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

17. dakikada Göztepe, Marko Mihojevic'in golüyle 1-0 öne geçti.

26. dakikada Cikalleshi’nin şutunda İrfan Can’ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

34. dakikada Jevtovic kafayı vuruşunda İrfan Can’dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can topu kontrol etti.

İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Konyaspor, Sokol Cikalleshi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

58. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

62. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cheriff

Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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