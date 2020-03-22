Kırmızı bez ne anlama geliyor? Fransa’da corona virüsü dayanışması

Fransa'da yeni tip corona virüsü (COVİD-19) salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı.

Kırmızı bez ne anlama geliyor?

Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor. Fransa'da koronavirüs salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Fransa'da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa'da şimdiye kadar 9.043 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede 243 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanırken, 12 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.