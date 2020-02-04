Ketojenik Diyet Nedir? Ketojenik Diyet Yapanların Yorumları

Çok düşük oranda karbonhidrat miktarı içeren ancak yağ oranı yüksek olan diyete katojenik diyet denmektedir. Buradaki temel amaç karbonhidrat alımını minimum seviyeye çekmek ve bunu telafi edebilmek için yağ kullanmaktır. Böylece vücut içerisinde meydana gelen karbonhidrat düşüklüğü nedeniyle ketoz ismin verilen metabolik bir durum meydana gelir. Bu durum ile beraber vücut karbonhidrat yerine yağ yakma isteği oluşturur. Karbonhidrat alımı ise düştüğü için vücut dengeli oranda ve belli bir zaman içerisinde kilo vermeye başlar.

Ketojenik Diyette Hangi Yiyecekler Bulunur?

Diğer diyetlerde olduğu gibi aynı şekilde dengeli beslenme katojenik diyette de büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda ele alınması gereken yiyecekler sağlıklı olmalı ve ketojenik diyete uygun şekilde ele alınmalıdır.

- Balık,

- Et,

- Tereyağı,

- Peynir,

- Fındık,

- Krema,

- Sağlıklı yağlar, (Sızma zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, Avokado yağı)

- Kuruyemiş çeşitleri,

- Düşük karbonhidratlı sebzeler,

- Sağlıklı bitki ve çeşitli baharatlar,

Bu Besin kaynakları düzenli olarak ve belirli kurallar kapsamında ele alınarak tüketilir. Böylece karbonhidrat miktarı belli oranda minimum seviyeye inerken bunun yerini yağ alır. Paralel olarak vücut yağ tüketmeye başlayarak diyet verme potansiyelini önemli noktaya ulaştırır.

Ketojenik Diyet Yapanların Yorumları

Farklı sürelerde ketojenik diyet yapan pek çok kişi bu konuda olumlu yorumlar sunuyor. Tabii kişinin bulunduğu kilo ve bünyesine bağlı olarak diyetin süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli bir zaman içerisinde ise diyet yapanlar ortalama 1 ay içerisinde 4 veya 5 kilo verdiğini dile getiriyor. Üstelik katojenik diyet sadece kilo vermek amaçlı olanak tanımıyor. Aynı zamanda pek çok farklı hastalıktan korunmak adına da bu diyetin ele alındığını söyleyen kişiler bulunuyor. Bunlar içerisinde epilepsi ya da otizm gibi belli başlı hastalıklar ön plana çıkıyor. Bu ve benzeri daha birçok farklı hastalıklar için de yine değerlendirilmektedir.

Katojenik Diyet Türleri Nelerdir?

Uygulama yöntemlerine ve içeriğine bağlı olarak birbirinden farklı ketojenik diyet türleri bulunuyor. Bunlar döngüsel, standart, yüksek proteinli ve hedefli anlayış üzerinde değişkenlik göstermektedir.

- Standart ketojenik diyet düşük karbonhidrat, orta protein ve yüksek yağ içeriklidir,

- Döngüsel patojenik diyet 2 gün yüksek karbonhidrat miktarı ile beraber 5 gün bu diyet uygulaması üzerinden ele alınır,

- Hedefli ketojenik diyet yapılan diyet ile beraber ele alınacak olan egzersiz üzerinden gerçekleştirilir,

- Yüksek proteinli diyet ise standart katojenik diyete benzer. Yüksek yağ oranı ve orta protein ile beraber düşük karbonhidrat üzerinden gerçekleşir,

Öncelikle standart ve yüksek proteinli katojenik diyetler ele alınarak gerçekleştirilmelidir. Döngüsel ile beraber hedefe yönelik katojenik diyet ise daha sonra yapılması gereken diyetlerdir. Mutlaka bu diyet konusunda deneyim sahibi olmak gerekir ve belli bir kilo verilmiş olmalıdır. Daha sonra vücut direnci daha güçlü hale geldiğinde diğer ketojenik diyetler ele alınabilmektedir.

Katojenik Diyet Faydaları ve Etkileri Nelerdir?

Sağlıklı şekilde kilo verme amaçlı değerlendirilen ketojenik diyet, aynı zamanda pek çok farklı fayda teşkil etmektedir. Özellikle iyileşmeye yardımcı olabilecek en önemli değerler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Böylece sağlıklı bir diyet imkanı verirken aynı zamanda birbirinden farklı hastalıklara karşı önemli bir durum teşkil ediyor.

- Diyet üzerinden kontrollü kilo verme fırsatı,

- Diyabet,

- Epilepsi,

- Alzheimer,

- Kanser,

Bu ve benzeri daha pek çok farklı unsura karşı önemli fayda ve etkiler sağladığından dolayı, günümüzde katojenik diyet yoğun şekilde değerlendiriliyor. Belli başlı hastalıklar için risk faktörünü minimum seviye düşünmek ve sağlıklı kilo vermek için, bu diyet düzenli olarak gerçekleştirilebilir. Özellikle yapılan araştırmalar düşük yağ oranına sahip diyetlere göre daha sağlıklı bir olanak tanıdığını gösteriyor.