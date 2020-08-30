Kerem Atakan Kesgin Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, genç oyuncu Kerem Atakan Keskin ile anlaştığını resmen açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Göztepe takımında geçiren Keskin, Bucaspor altyapısında yetişmiş ve alt yaş kategorilerinde Milli formayı giymişti

30 Ağustos 2020, Pazar 20:32 Son Güncelleme:
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Kerem Atakan Kesgin Sivasspor'da

Sivasspor, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Atakan Keskin ile anlaştığını resmen açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Keskin, Bucaspor altyapısında yetişmiş ve alt yaş kategorilerinde Milli formayı giymişti.

Kerem Atakan Keskin, geçen sezon 3 kez Süper Lig ve 3 kez Türkiye Kupası maçı olmak üzere 6 resmi maçta forma giymişti

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