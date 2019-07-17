Kepez Otodrag yarışlarına hazırlanıyor

Kepez Belediyesi’nin geçen yıl Odabaşı Mahallesi’nde açtığı drag pisti 20-21 Temmuz tarihlerinde otomobil tutkunlarını ağırlayacak. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışlara Kıbrıs’tan ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım gerçekleştirilecek. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da antrenman ve ısınma turları ile başlayacak yarışlar, 21 Temmuz Pazar günü de heyecanlı dakikalara sahne olacak. Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Kepez Drag Pisti’nde gerçekleşecek yarışlara 13 ilden 45 araç ve 45 pilot katılacak. 7 farklı kategoride yapılacak olan yarışlar otomobil tutkunlarını Kepez’de bir araya getirecek. Motor sporlarına büyük önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporseverlere kazandırdığı drag pistine geçtiğimiz yıl Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak, pistin güvenilirliğini test etmişti.

İHA