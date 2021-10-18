Kayseri Gençlerbirliği’nde isim değişikliği

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk kadınının toplumun her kesiminde aktif olması gerektiğini belirtti.

Futbolla yaşayan biri olarak kadın futboluna da destek verdiğini vurgulayan Gözbaşı, "Kadın Futbol 1. Ligi’nde Kayserimizi temsil eden Gençlerbirliği’nin adı Kayserispor Kadın FK olarak değişti. Başkanlığını da ben üstlendim. Bu zamana kadar kulübü başarıyla yöneten, yeni yönetimde de beraber çalışacağımız Başkan Yardımcısı Mutlu Önal’a özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.