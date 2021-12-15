Dünya Kupası'na bir yıldan az bir süre kalırken, her geçen gün futbolseverlerin heyecanı da artıyor. Katar'da yaz ayındaki sıcaklardan dolayı ilk kez kışın oynatılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar Futbol Federasyonu (QFA) Genel Sekreteri Mansoor Al Ansari TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Al Ansari, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmalarının heyecanını dile getirdi. Organizasyon için gösterdikleri titiz çalışmalardan bahseden Ansari, "Katar hükümeti olarak her şeyi en ince detaya kadar düşünerek organize ediyoruz. Tüm takım ve taraftarları buraya Doha'ya bekliyoruz. Bizim kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve şeffaf bir Dünya Kupası maçını burada deneyimlemelerini isteriz* ifadelerini kullandı.

Al Ansari, Katar Milli Takımı'nın son dönemdeki başarısını da anlattı. Başarılı futbol adamı, "Şu ana kadar, takımımızın futboldaki performansından çok memnunuz. Herkesin bildiği gibi Gold Cup'ta çok iyi iş çıkardık. Geçen yaz Gold Cup'a katıldık. Orada da üçüncü sırayı alarak ve yarı finale yükseldik" yorumunu yaptı.

Ansari, FIFA'nın futbolun geleceğine dair rolüne dikkat çekerek, "FIFA, futbolu dünya çapında geliştirmelidir. Takımlar her zaman şampiyon kalamaz. Son Dünya Kupası'ndaki şampiyonlar, elbette aksini kanıtlamadıkça, bu dünya kupası için aynı olmayabilir. Yine de, umarım bu Dünya Kupası'nda en iyi olan takım kazanır" dedi.

Öte yandan Al Ansari, İtalya, Kuzey Makedonya, Portekiz ve Türkiye'nin geçmişteki başarılarının 2022 Dünya Kupası şampiyonluk sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.