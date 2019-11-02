Kartal: Tartışmalı penaltı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk gole kadar her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirterek, “İlk top Abarhoun’un kafasından sıyrılıyor, ikinci Talbi’nin kafasından sekti, kendi kalemizde gol bulduk. Sonra tartışmalı bir penaltıyla ikinci golü yedik ama oyun disiplininden kopmadık. Yüzde 100 olabilecek pozisyonlar üretmeye çalıştık. Rakibin neredeyse pozisyonu olmadan kendi kalemize attığımız gol ve tartışmalı penaltıyla kaybettik. 3’ü yiyebilirdik ama gol de atabilirdik. 1-2 pozisyonumuz var, olabilirdi ama olmadı” dedi. Kaleci Gökhan’ın arka adalesinde problem olduğunu belirten İsmail hoca, “Yerine giren Tarık da Gökhan abisini aratmadı. İyi oynadı. Galatasaray’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.