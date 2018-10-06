Kartal: İnancınızı kaybetmeyin

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bursaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:00
- A +

6 senelik bir aranın ardından Süper Lig’e çıkmayı başaran ve 7 haftalık süreçte deplasmanda oynadığı 3 maçta sadece 1 kez yenik olarak ayrılan Ankaragücü’nün hocası İsmail Kartal, Bursaspor maçı öncesinde oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Zaman zaman bu tür kayıpların gerçekleşebileceğini dile getiren Kartal, “Lig çok uzun bir maraton. Bizim için önümüzde 27 final maçı var. Sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralarda bitirmeliyiz. Zaman zaman bazı kayıplar yaşayabiliriz. Ama asla inancınızı kaybetmeyin. 108 yıllık köklü bir tarihi olan kulübün formasını giyiyorsunuz” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.