Kartal: İnancınızı kaybetmeyin

6 senelik bir aranın ardından Süper Lig’e çıkmayı başaran ve 7 haftalık süreçte deplasmanda oynadığı 3 maçta sadece 1 kez yenik olarak ayrılan Ankaragücü’nün hocası İsmail Kartal, Bursaspor maçı öncesinde oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Zaman zaman bu tür kayıpların gerçekleşebileceğini dile getiren Kartal, “Lig çok uzun bir maraton. Bizim için önümüzde 27 final maçı var. Sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralarda bitirmeliyiz. Zaman zaman bazı kayıplar yaşayabiliriz. Ama asla inancınızı kaybetmeyin. 108 yıllık köklü bir tarihi olan kulübün formasını giyiyorsunuz” dedi.