Süper Lig 'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'lik sonuçla yenen Karagümrük'e yıldız futbolcularından kötü haber. İstanbul ekibi haftaya oynayacakları Trabzonspor maçında Biglia, Zukanovic ve Hedenstad'dan yararlanamayacak. Kasımpaşa mücadelesinde kart gören 3 isim cezalı duruma düştü.
2 kırmızı kart, bir sarı kart
Fatih Karagümrük'te maçın son anlarında Vegar Hedenstad kırmızı kart gördü. Ardından karar tepki gösteren Biglia da maçın ardından 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırılmış oldu.