Kamila Valieva için karar günü!

Genç yetenek Kamila Valieva'nın aralık ayında alınan doping numunesinin pozitif çıkmasıyla birlikte dünya gündemi sarsılmıştı. Rus sporcunun 15 yaşında olması konuyu daha da derinleştirdi. Herkes Kamila'nın 4'lü atlayışlarını, zarif buz dansını izlemek için sabırsızlanırken, adının dopingle anılması her şeyi alt üst etti. Doping sonucunun Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlamasından hatta takım kategorisinde yarışmasından sonra açıklanması da işleri iyice karıştırdı. Spor Mahkemesi (CAS) Kamila'nın olimpiyatta devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı almak adına dün video konferans yoluyla davayı görüştü.

Listede ismi var!

15 yaşındaki Kamila’nın rekabet hakkını kurtarmak için yasal mücadelede üç hakime Rusça olarak video yoluyla ifade verdiği açıklandı. Tarafların da dinlenmesiyle CAS'ın bugün öğleden sonra nihai kararını taraflara bildireceği belirtildi. Davaya; İtalya, ABD ve Slovenya'dan 3 CAS yargıcı bakıyor. Ve bu üç isim, Valieva'nın bireysel yarışmada yarışıp yarışamayacağına karar verecek. Kamila Valieva'nın davası görüşülürken olimpiyat programında yarın yapılacak olan kadınlar kısa programın listesi de açıklandı. Valieva, mahkemeden lehine bir karar çıkarsa 26. sırada buza çıkacak. Eğer aksi yönde bir karar verilirse, Rusya'nın takım madalyası riske girecek. Ve büyük ihtimal elinden alınacak.

Ne olmuştu?

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na önce takım etkinliğine katılan Valieva burada 4'lü atlayış yaparak bunu olimpiyatta başaran ilk kadın sporcu olmayı başardı. Ardından 7 Şubat'ta İsveç'in Stockholm kentindeki bir test laboratuvarı, Kamila'dan aralık ayındaki alınan idrar örneğinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak olimpiyat için Kamila'dan alınan doping kontrollerinin ise temiz çıktığı belirtilmişti. Tabii İsveç laboratuvarının sonucu niye bu kadar geç açıkladığı da sorgulanmıştı.