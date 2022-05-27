Kamerunlu futbolcu Rostand Kako, geçtiğimiz yıl taşındığı Türkiye'de hayatını kaybetti. Kick442'nin haberine göre bir hastalığa yakalanan Kako, 32 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2014'te Kamerun Ligi'nde Coton Sport ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde Kako, ligi gol kralı olarak tamamlamış ve taraftarların gözdesi haline gelmişti. Coton Sport tarafından yapılan paylaşımda, "Coton Sport'un eski oyuncusu Rostand Kako'nun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye'de hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Coton Sport Başkanı ve taraftarları, merhumun ailesine en derin taziyelerini iletir. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.





Kato'nun futbol kariyerinin sonuna yaklaşması nedeniyle geçtiğimiz yıl, yeni iş imkanları adına Türkiye'ye taşındığı belirtilmekte.